تفاصيل يُكشف عنها لأول مرة عن الكمين الذي قٌتل فيه قائد اللواء "401" في جباليا

فلسطين اليوم

كشف ضابط استخبارات في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لموقع "والا" العبري اليوم السبت 10مايو 2025 ، تفاصيل لأول مرة عن الكمين الذي قتل فيه إحسان دقسة قائد اللواء "401" في جباليا.

وفي التفاصيل التي كشف عنها الضباط "نزلنا من منزل فلسطيني نحو الزقاق وفجأة رصد دقسة "شيئاً مريباً" فتجمدنا في أماكننا، ليعقبه انفجار كبير، حيث تطايرت الرمل في الهواء، موجة الانفجار كانت هائلة.

وتابع الضابط الذي يروي تفاصيل الانفجار "عندما هدأ الغبار تحسست جسدي وأدركت أنني أصبت في وجهي، وتمكنت من الصراخ: أُصبت! أُصبت!، وعندما انقشع الغبار، أدركت أنني لست المصاب الأخطر.

وأوضح: "قائد اللواء "401" دقسة كان على بُعد 3 أمتار مني"، وبدأ إطلاق النار علينا، وكان يجب أن أرد بإطلاق النار نحو الزقاق، مبيناً ان المقاومين الفلسطينيون يراقبوننا ويرصدون تحركاتنا ويطلقون النار نحونا.

وقال: الشظيه من العبوة اخترقت وجهي وتوقفت خلف أذني، بعد العملية الجراحية أخرجوها، لحسن حظي لم تُصب دماغي"، موضحاً ان تم ابلاغي من قبل ضابطة الموارد البشرية في الجيش أن دقسة قُتل، كان شعوراً صعباً.

ويشار الى أن المقاومة الفلسطينية في قطاع تواصل الاشتباك مع قوات الاحتلال في مناطق التماس موقعة خلال الأيام الماضية قتلى وجرحى جنوب وشمال قطاع غزة .

الاحتلال "الاسرائيلي" يشن حرب إبادة على القطاع منذ أكثر من عام ونصف، إذ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أـمس الجمعة، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 52 ألفا و787 شهيداً و119 ألفا و349 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.