فلسطين اليوم

اختار النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعب صاحب قدم يسرى في تاريخ كرة القدم.

ويأتي هذا التصريح في توقيت مميز خاصة بعدما حقق صلاح إنجازا فرديا هذا الموسم بمعادلة رقم قياسي كان ميسي قد سجله مع برشلونة قبل عشر سنوات.

ويعد محمد صلاح لاعبا بارعا على صعيد اللعب بالقدم اليسرى وتسجيل الأهداف من خلالها حيث تمكن من تسجيل 150 هدفاً بقدمه اليسرى في بطولة الدوري الإنجليزي من أصل 185 هدفاً.

وتم كشف مقتطفات من مقابلة حصرية مع قناة "فرانس فوتبول" التي ستبث اليوم السبت قدم صلاح تصريحاً مفاجئاً يضع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في صدارة قائمة أفضل اللاعبين أصحاب القدم اليسرى في تاريخ كرة القدم.

وخلال المقابلة طلب المذيع من صلاح مقارنة أبرز نجوم الكرة القدم ممن يعتمدون على القدم اليسرى بدءا من اللاعبين المعاصرين وصولا إلى الأساطير.

وجاء اختيار صلاح مفاجئا فقد تخطى أسماءً كبيرة مثل دييغو مارادونا وأنطوان غريزمان، ليفضل في النهاية ميسي على الجميع بما في ذلك نفسه.

وسجل محمد صلاح 33 هدفا و23 تمريرة حاسمة في 49 مباراة فقط في جميع المسابقات.

كما يتصدر نجم "الريدز" مرة أخرى السباق على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا في حين أن تمريراته الحاسمة البالغ عددها 18 تمريرة وضعت له فرصة قوية للفوز بجائزة أفضل صانع ألعاب