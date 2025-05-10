مراسل عسكري: نتنياهو أصبح أكثر عزلة وليس لنا مكان على طاولة صنع القرار

فلسطين اليوم

قال المراسل العسكري بقناة "13" الإسرائيلية، ألون بن دافيد: إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح أكثر عزلة، إذ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود سياسة أميركية مستقلة في الشرق الأوسط، بينما "إسرائيل" ليس لها مكان على طاولة صنع القرار.

وتابع "إذا كان هناك من يستطيع أن ينقذنا من الاستثمار في حرب لا نهاية لها ولا جدوى منها في غزة، فهو الرئيس الأميركي".

ويشار الى أن الاحتلال "الاسرائيلي" يشن حرب إبادة على القطاع منذ أكثر من عام ونصف.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 52 ألفا و787 قتيلا و119 ألفا و349 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتتواصل الجهود من كافة الأطراف للتوصل لاتفاق تهدئة شاملة، وتحركات لإدخال المساعدات وسط مجاعة صعبة يعيشها سكان القطاع بعد نفاذ كافة المواد الاساسية وتحذيرات المؤسسات الدولية.