بينهم جريح ..بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 10 أيار/مايو 2025، حملة اعتقالات جديدة طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم جريح وزوجة أسير.

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة نابلس الشابين عماد الأغبر ويزيد طبيلة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة منها، واعتقلت عماد الأغبر من شارع المتحركة في حي الجبل الشمالي، ويزيد طبيلة من منطقة الإسكان الفلسطيني في حي رفيديا.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم الشيخ علي بعد مداهمة منزله.

وفي بيت لحم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الجريح صابر سليمان صباح عقب إصابته بالرصاص خلال مواجهات اندلعت في بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال زوجة الأسير بدر عرموش، بعد اقتحام منزل العائلة في بلدة بيتونيا غرب المدينة.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة تصعيد مستمرة تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط اقتحامات ليلية ومداهمات متكررة للمنازل.