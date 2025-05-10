استشهاد 5 مواطنين من أسرة واحدة بقصف خيمتهم جنوب مدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد 5 مواطنين من أسرة واحدة، اليوم السبت 10 مايو 2025، إثر قصف خيمتهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية جنوب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة تؤوي نازحين في حي الصبرة بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين من أسرة طليب هم: صقر أحمد فؤاد طليب، وزوجته هند، وأبنائهم أحمد، وحمزة، وعبد العزيز.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.