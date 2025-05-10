هل يعترف ترامب بدولة فلسطينية من السعودية؟

فلسطين اليوم

قال مصدر خليجي مطلع، اليوم السبت 10 مايو 2025، إن الرئيس الأمريكي دونالد سيُعلن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً بدولة فلسطينية.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن المصدر الخليجي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس ترامب سيؤكد في القمة المرتقبة بالسعودية، اعتراف الولايات المتحدة رسميًّا بدولة فلسطينية.

وقبل أيام قليلة، ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددًا إلى خبر مهم يعتزم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، دون تحديد موضوعه وذلك في الوقت الذي يعزم فيه على زيارة منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيم" العبرية، عن دبلوماسيين عرب وأمريكيين قولهم: " إن هناك احتمالاً كبيراً جداً بأن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريباً، عن حل شامل لقضية غزة، يتضمّن إطاراً لصفقة تنهي الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحديث يدور عن صفقة شاملة، وفق شروط ترامب، تتناول حلا طويل الأمد لقطاع غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار، وتحديد من يسيطر عليه، مع دور محوري للولايات المتحدة في هذا السياق.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.