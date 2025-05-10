فلسطين اليوم

وقع حدث أمني في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، ما يعني تعرض قوة إسرائيلية لكمين نصبته المقاومة الفلسطينية، أسفرت عن قتلى وإصابات بين صفوف جيش الاحتلال.

وقال موقع "حدشوت بزمان": "إن حدثاً أمنياً وقع، إذ تم إجلاء عدد من الجنود والضباط المصابين جراء إطلاق صاروخ مضاد في حي الشجاعية، بينما المروحيات تقوم بعمليات إخلاء نحو مستشفى (تل هشومير)".

ولم يتضح بعد عدد الجنود القتلى والمصابين وحالتهم الصحية.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إذ أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة بين صفوف الاحتلال.