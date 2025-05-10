الصحة العالمية: إمدادات الأدوية تنفد بسرعة مع تزايد القصف الإسرائيلي على غزة

فلسطين اليوم

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت 10 مايو 2025، أن الإمدادات الطبية والأدوية تنفد بسرعة شديدة مع تزايد الحاجة إليها بسبب الظروف المعيشية المزرية واستمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبيّنت الصحة العالمية في تصريح صحفي، أن النظام الصحي في غزة لم يشهد أي تحويل للمساعدات من الخارج بسبب اسمرار إغلاق المعابر الحدودية، يُعرض حياة المرضى والجرحى إلى خطر الموت.

وأوضحت، أن إمدادات المنظمة تصل إلى المرافق الصحية التي كانت تهدف إلى خدمتها، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بفشل إيصال المساعدات داخل غزة، بل بمنع إدخالها.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تغلق "إسرائيل" معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعيش قطاع غزة كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يُهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين بشكل مباشر، وفي مقدمتهم أكثر من 1,100,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل غياب الغذاء، وشُح المياه، وتدهور المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، وحرمان الناس من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.