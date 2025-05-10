استشهاد طفل برصاص زوارق الاحتلال على شاطئ رفح

فلسطين اليوم

استشهد طفل برصاص زوارق الاحتلال الحربية، صباح اليوم السبت 10 مايو 2025، على شاطئ محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية، استشهاد الطفل محمد سعيد البردويل برصاص البحرية الإسرائيلية على ساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.