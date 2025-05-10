طالع حالة الطقس في فلسطين اليوم السبت

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم السبت 10 مايو 2025، خماسينياً حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

كما توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .