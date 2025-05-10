حركة الجهاد تزف الشهيد القائد نور البيطاوي

فلسطين اليوم

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، نور عبد الكريم البيطاوي، الذي استشهد في مواجهة بطولية مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس أثناء مطاردته ومحاصرته، أمس الجمعة.

وقالت حركة الجهاد في بيان لها، "إننا إذ نعتزّ باستشهاد قادتنا ومجاهدينا دفاعاً عن مقدسات الأمة وتعبيراً عن صمود شعبنا في وجه المجازر وسياسات التهجير والضم التي يمارسها الكيان المجرم في الضفة المحتلة".

وأكدت الحركة أنها مع كل قوى المقاومة الفلسطينية، مستمرة في مواجهة إجرام الاحتلال في الضفة وغزة والقدس حتى رد عدوانه وإفشال أهدافه.