الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيا في "تقوع" ببيت لحم

فلسطين اليوم

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح في تصريحات صحفية، إن الشاب (19 عاما) أصيب بالرصاص الحي في القدم، واعتقلته قوات الاحتلال، ومنعت إسعافه ونقله إلى المستشفى.

بدوره أفاد الناشط مصطفى البدن، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع وتمركزت في مختلف أحيائها وشوارعها، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، تجاه منازل المواطنين، بدون أن يبلغ عن إصابات.