المسلحة اليمنية: قصفنا "بن غوريون" وهدفا حيويا بيافا المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، قصف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي، واستهداف هدف حيوي في يافا المحتلة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها،" إن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللّد "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستيّ فرط صوتيّ".

وأكدت أن الصاروخ "حقق هدفه بنجاح"، وأن المنظومات الاعتراضية فشلت في التصدي له، وتسبب في هروع ملايين المستوطنين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار قرابة الساعة.

كما أعلنت المسلحة اليمنية أن سلاح الجوّ المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للاحتلال في يافا وذلك بطائرة مسيرة من نوع "يافا".

وأشارت القوات اليمنية إلى أن هاتين العمليتين تأتيان "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدوّ الصهيونيّ بحقّ إخواننا في قطاع غزة، وضمن تنفيذ قرار الحظر الجويّ على كيان العدوّ الإسرائيليّ المجرم".

وجددت القوات المسلحة تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر بأنّ عليها سرعة وقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة، كما فعلت بقية الشركات الأخرى.

وشددت أنّ قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة وكذلك حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربيّ بالإضافة إلى العمليات الإسنادية، مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وعصر اليوم، دوت صفارات الإنذار في القدس المحتلة وتل أبيب قبل وقت من دوي عدة انفجارات جراء إطلاق صواريخ اعتراضية سُمعت في مناطق بالداخل المحتل والضفة الغربية.