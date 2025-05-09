إعلام عبري: "إسرائيل" تنوي مواصلة عملياتها في اليمن

فلسطين اليوم

قالت قناة كان العبرية، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل" تنوي مواصلة عملياتها في اليمن، وذلك في ضوء الصاروخ الذي أُطلق اليوم، ومحاولات الإطلاق التي حدثت في الأيام الأخيرة.

وأضافت القناة العبرية، "أن الخطة التي تتبلور حاليا هي تصعيد وتيرة الضربات داخل اليمن، في محاولة لردع الحوثيين، لكن هناك علامة استفهام حول مدى فعالية هذه الاستراتيجية"

وأشارت قناة كان إلى تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ستيف ويتكوف" التي أبرزت ميلا للسلام، إذ شدد ويتكوف مجددا على أن المشاكل يجب أن تحل عبر الاتفاقات، لا عبر القنابل.

ولفتت إلى أن ويتكوف لمح إلى احتمال إنهاء الحرب في غزة، وأن هذه هي الطريقة التي يراها ترامب مناسبة لوقف إطلاق الصواريخ على "إسرائيل".