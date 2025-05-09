إصابات وتكسير ممتلكات في اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على بيت لحم وأريحا

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال ومستوطنوه، اليوم الجمعة، الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في بلدات ومدن الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدوا على المواطنين في بعض بلدات مدينة بيت لحم، وشمال مدينة أريحا.

ووفق المصادر، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت في حارة "أبو صرة"، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالاختناق.

وفي أريحا اعتدى مستوطنون على ممتلكات المواطنين قرب نبع العوجا شمال المدينة.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين عرقلوا دخول المواطنين ومركباتهم إلى نبع العوجا، وهاجموا مركبات أخرى، وتسببوا بأضرار فيها، في محاولة لمنعهم ركابها من التواجد في محيط المكان.