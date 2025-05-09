1000 شهيد بالضفة منذ 7 أكتوبر 2023

فلسطين اليوم

استشهد 1000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفاد مركز معلومات فلسطين "معطى" بأن 1000 فلسطيني ارتقوا برصاص الاحتلال إلى جانب 6989 فلسطينياً أصيبوا خلال اقتحامات الاحتلال واعتداءاته اليومية في مناطق متفرقة بالضفة.

ووفق "معطى"، طالت اعتقالات الاحتلال أكثر من 17 ألف و779 مواطنا، فيما تم إبعاد 85 فلسطينيا عن الضفة ومدينة القدس.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات احتجاز وتحقيقات ميدانية طالت 1375 مواطنا.

وكذلك شن الاحتلال نحو 22 ألف و291 عملية اقتحام، تخللها تدمير ممتلكات فلسطينية تُقدر بـ4926 منشأة، وفقاً لما أورده "معطى".

وبلغت حملات التضييق الواسعة والحواجز العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال ضد أهالي الضفة، نحو 18 ألفا و121، فضلا عن فرض إغلاقات متكررة في المدن والبلدات الفلسطينية، كما تم إحصاء نحو سبعة آلاف و756 إغلاقا.

ووقعت 5 آلاف و643 عملية إطلاق نار من جنود الاحتلال، فيما هدم جيش الاحتلال ألف و156 منزلا.

وسجلت نحو 410 أنشطة استيطانية في الضفة، إلى جانب ثلاثة آلاف و721 اعتداء من المستوطنين، منذ السابع من أكتوبر.