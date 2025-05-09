شهداء ومصابون باستهداف الاحتلال مقرا للأونروا بجباليا

فلسطين اليوم

استشهد مواطنون وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مقرا لوكالة الاونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، استشهد 4 مواطنين على الأقل وأصيب وفقد آخرون باستهداف طائرات الاحتلال مركز توزيع المساعدات التابع لـ"أونروا" في مخيم جباليا شمال القطاع.



وبلغت حصيلة العدوان منذ استئناف حرب الإبادة في 18 مارس/ أذار الماضي 2687 شهيداً، و7308 مصابا، ما يرفع عدد الشهداء إلى 52 ألفًا و787 شهيدًا، و119 ألفًا و349 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.