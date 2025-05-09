الإمارات تبلغ "إسرائيل" أنها لن تمول منظمة المساعدات الجديدة إلى غزة

فلسطين اليوم

قال موقع والا العبري، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع، إن الإمارات أبلغت إسرائيل" أنها لن تكون جزءًا من تمويل منظمة المساعدات الجديدة إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، كشف سفير واشنطن لدى كيان الاحتلال مايك هاكابي، عن عملية "ستبدأ قريبا" لتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة المحاصر، مشيرا إلى أن تل أبيب لن تكون جزءا منها في خضم توتر العلاقات بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفاد هاكابي بأن ترامب "يريد أن تتم عملية توزيع المساعدات الغذائية المحتملة في قطاع غزة بشكل فعال وآمن" مضيفا أن "عدة شركاء اتفقوا على آلية توزيع مساعدات بقطاع غزة لا تعتمد على عمل عسكري وستبدأ قريبا".