العفو الدولية: الحكومات تتقاعس عن وقف الإبادة بغزة

فلسطين اليوم

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، اليوم الجمعة، إن الإبادة الجماعية في قطاع غزة تُبث على الهواء مباشرة، في ظل عجز المجتمع الدولي عن التدخل لوقفها.

ووصف "كالامار" في منشور لها على منصة "إكس"، الأوضاع في قطاع غزة بأنها "مأساوية للغاية"، منتقدة تقاعس الحكومات عن استخدام نفوذها لوقف الإبادة أو التصدي لها بشكل فعال.

وأشارت إلى أن هناك أدوات قانونية وسياسية يمكن تفعيلها، منها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، التي تنص في مادتها الثانية على ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأضافت "كالامار"، أن هولندا طالبت، تزامناً مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بمراجعة مدى التزام سلطات الاحتلال بهذه الاتفاقية.

وبدعم أميركي، يواصل جيش الاحتلال إبادته في قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، واستخدام التجويع كسلاحٍ آخر ضد المدنيين العزل لليوم الـ579 على التوالي، وسط صمت دولي وعربي.