قوات الاحتلال تغتال فلسطينيين اثنين في نابلس

فلسطين اليوم

اغتالت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، فلسطينيين اثنين بعد محاصرتها منزلاً في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة عين كاكوب في شارع المي شرق نابلس، وأطلقت عدة قذائف "أنيرجا" تجاهه، وسط وصول مزيد من التعزيزات العسكرية.

ووفق المصادر، اغتالت قوات الاحتلال قائد كتيبة جنين الشيخ نور البيطاوي بعد حصاره في منزل بعين الكاكوب.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، "إن قوات الاحتلال والشاباك اغتالا نور البيتاوي، أحد أبرز المطلوبين في الضفة الغربية للجيش منذ فترة طويلة، بعد أن نجى عدة مرات من الاعتقال والاغتيال، إلى أن تم اغتياله اليوم بواسطة طائرة بدون طيار مفخخة".





كما استشهد الشاب حكمت عبد النبي، خلال تحصنه بمنزل مع القيادي نور البيطاوي بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس، بأن طواقمه انتشلت أشلاء شاب من داخل المنزل المحاصر في منطقة عين كاكوب.

وأكد الهلال الأحمر، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول لمكان الحدث في منطقة عين كاكوب في المساكن الشعبية، وطلبت منهم إخلاء الموقع.