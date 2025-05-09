لابيد يدعو نتنياهو إلى تكثيف الهجمات ضد اليمن

فلسطين اليوم

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الجمعة، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تكثيف الهجمات على البنية التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ في اليمن.

وقال لابيد، في تصريح صحفي: إن "إسرائيل لا يمكنها الجلوس وانتظار أن يتسبب صاروخ حوثي بكارثة جماعية أو أن يواصل شل الاقتصاد".

وأضاف: "على نتنياهو استهداف الخبراء الإيرانيين والحرس الثوري وتوسيع الهجمات السيبرانية على الأنظمة الحيوية في اليمن لشل الكهرباء والمياه والموانئ والمطارات".

وتابع لابيد: "هناك طرق عديدة لإلحاق أضرار جسيمة باليمن وكل ما نحتاجه حكومة فاعلة ورئيس وزراء لا يخاف من ظله".