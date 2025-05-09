جندي "إسرائيلي" يكشف عن فظائع "مروعة" ارتكبت بحق الأسرى في "سديه تيمان"

فلسطين اليوم

كشف جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة داخل السجون الإسرائيلي بعلم من المسؤولين الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن هذا الجندي الذي خدم في سجن سديه تيمان سيء الصيت، قوله: إن "سديه تيمان معسكر تعذيب سادي وهناك فلسطينيون دخلوه أحياء وخرجوا منه في أكياس".

وأضاف الجندي، أن المعتقلين محتجزون في ظروف غير إنسانية، ونقل شاهدته بالقول: أنه "شاهد مصابين جراء الحرب يحتجزون ويتم تجويعهم لأسابيع دون الحصول على علاج".

وتم إجراء عمليات جراحية للأسرى دون تخدير، وفقًا لـ"هارتس".

المسؤول عن معتقل "سديه تيمان"، وصف المعسكر بـ"المقبرة"، كما يشير الجندي الإسرائيلي للصحيفة العبرية.

ولا يسمح جنود الاحتلال للمعتقلين بالذهاب إلى دورات المياه وكثير منهم مواطنون وليسوا مقاومين، كما يضيف الجندي، الذي أكمل، أنه "لم يعد موت الأسرى في سديه تيمان مفاجئا بل المفاجأة إن بقي المعتقل على قيد الحياة".