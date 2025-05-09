اليمن تقصف "تل ابيب" بصاروخ باليستي جديد

فلسطين اليوم

قصفت القوات اليمنية المسلحة، اليوم الجمعة، مجددًا بصاروخ باليستي على مدينة "تل ابيب" الإسرائيلية المحتلة، حيث دوت صافرات الإنذار في عموم ارجاء المدينة لدقائق عدة.

وزعم جيش الاحتلال، وفقا ما نقلته وسائل إعلام عبرية، أنه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 25 مدينة وبلدة في محيط "تل أبيب".

وتوقفت حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي بشكل مؤقت، بينما هرب مئات الآلاف من المستوطنين إلى الملاجئ بعد سماع دوي الصافرات.

والأسبوع الماضي، قصفت القوات المسلحة اليمنية، مطار بن غوريون بصاروخ بالستي وسقط في هدفه مباشرة، ردًا على مجازر العدوان الاسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومقاومته.