نعيم: محاولات الاحتلال الإسرائيلي وداعميه في كسر إرادة شعبنا فشلت

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة "حماس"، باسم نعيم، اليوم الجمعة، ان كل محاولات الاحتلال الاسرائيلي وداعميه لكسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال التجويع والحرمان من الدواء، فشلت فشلا ذريعاً، رغم كل المعاناة والألم.

وقال القيادي نعيم، في تصريح صحفي: إن "حق الفلسطينيين في الحصول على طعامه وشرابه ودوائه حق مكفول في القانون الإنساني الدولي حتى في حالة الحرب، وليس محل تفاوض"، مشدّدًا على أن "الكيان المحتل عليه القيام بواجباته، حتى لو تصرفت ككيان مارق".

وأضاف أن "كل محاولات العدو وداعميه للالتفاف على حق الفلسطينيين في الحصول على طعامه وشرابه ودوائه بعيدا عن سيطرة الجيش وعسكرة المساعدات باءت بالفشل، حيث اصطدمت بموقف رافض، صلب ومتماسك، من المؤسسات الأممية والدولية وكذلك من المخاتير وقادة العائلات".

وتابع نعيم: "الجميع رفض أن يكون جزء من مخططات الاحتلال للسيطرة والتحكم والتحضير لخطط العزل والتهجير، فلهم منا كل الشكر والتقدير والاحترام".

يدور الحديث عن خطة أمريكية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية بعيدا عن التدخل الاسرائيلي، وما يعكسه ذلك من خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو.

وبشأن الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بشأن خطة توزيع المساعدات، قال نعيم: إن "هذا الخلاف تكتيكي ولا يبنى عليه كثيرا، خاصة بعدما فشلت الضغوطات الهائلة التي مارسها الطرفين على المقاومة للحصول على اتفاق "استسلام" قبيل الزيارة".

وحذر القيادي في حماس، من الأطراف المحلية (أشخاص ومؤسسات) في أن تتحول لأدوات في مخططات الاحتلال الصهيوني.

كما وأكد أن كل هذه المخططات ستفشل كما فشلت سابقاتها، كما حصل مع الرصيف البحري الأمريكي، وغيره.