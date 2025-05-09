النرويج تصوت على خطة موسعة لمقاطعة (إسرائيل)

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الجمعة، بأن اتحاد نقابات عمال النرويج صوت في مؤتمره العام على خطة موسعة لمقاطعة (إسرائيل).

تأتي هذه المقاطعة، بسبب ارتكاب قادة الاحتلال وجيشه جرائم حرب غير مسبوقة في الحرب على قطاع غزة، والتي تسببت باستشهاد وإصابة أكثر من 170 ألف مواطن جلهم من الأطفال والنساء، و14 ألف مفقود لم يتم التعرف على مصيرهم بعد.

وذكر الإعلام الأجنبي، أن قرار مقاطعة اتحاد عمال النرويج لـ(إسرائيل) ينص على حظر التجارة والاستثمار مع الشركات "الإسرائيلية".

وللشهر 19 على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانًا غير مسبوق على غزة، بدعم من الولايات المتحدة الامريكية وبعض الأنظمة الأوروبية التي تزوده بالأسلحة الفتاكة وبكافة اللوجستيات التي تمنحه إطالة أمد الحرب.

وخلقت هذه الحرب، مآسي ومعاناة صعبة على الصعيد الإنساني والصحي داخل القطاع المحاصر من كافة الاتجاهات، لا يسبق له مثيل منذ احتلال فلسطين عام 1984م.