الصحة بغزة تحذر: مجمع الشفاء قد يتوقف عن العمل قريبًا بسبب نفاذ الوقود

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، من أن أقسام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ستتوقف بعد ثلاثة أيام على أبعد تقدير، بسبب نفاد الوقود التي يشغل المولدات الكهربائية الخاص بالمستشفى.

وقالت الصحة بغزة، في تصريح صحفي: إن "حياة آلاف المرضى والجرحى في خطر شديد إذا لم تفتح المعابر ويتم إدخال الوقود".

وأضافت أن "مرضى غسل الكلى أكثر المرضى تأثرا بنفاد الوقود في المستشفى".

وناشدت المجتمع الدولي بتدارك الكارثة التي تهدد حياة المرضى والجرحى نتيجة نفاد الوقود.

ولليوم 67 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال اغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والصحية الطارئتين والوقود، وهو ما تسبب بأزمات خانقة غير مسبوقة في القطاع.