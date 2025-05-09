الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 27 شهيدا و85 مصابا خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 27 شهيدا و85 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، إثر استمرار الغارات الجوية والبرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الصحة بغزة، في تقريرها اليومي، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,787 شهيدا و119,349 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023م.

حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 م، بلغت بحسب بيانات الصحة، (2,678 شهيد، 7,308 اصابة).