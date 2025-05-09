جمعية أصحاب المخابز بغزة: 50% من البيوت باتت بلا طحين

فلسطين اليوم

أكد رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، اليوم الجمعة، أن المخابز في القطاع مغلقة تماماً ولا يوجد طحين أو وقود، بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعابر نحو 67 يومًا على التوالي.

وقال العجرمي في تصريح صحفي: "نواجه شبه مجاعة بسبب عدم توفر الخبز لأهالي القطاع، والخبز نفد تماما و50% من البيوت باتت بلا طحين".

وأضاف: "سنموت جوعا لو انتظرنا تنفيذ الخطة الأميركية بعد أسبوعين".

لا بديل عن فتح المعابر لإيصال الغذاء لأهالي القطاع، كما يوضح العجرمي، الذي أشار إلى أن 25 مخبزاً دمرها الاحتلال لا سيما في منطقة الشمال.

ويأمل رئيس جميعة أصحاب المخابز، من الأنباء التي تتحدث عن فتح المعابر يوم الاثنين المقبل وإدخال المساعدات بينها الطحين.