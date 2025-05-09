الاحتلال يخطر بهدم عمارة مقدسية مكونة من (14) شقة

فلسطين اليوم

أعادت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسليمها سكان عمارة الوعد في واد قدوم شرق مدينة القدس المحتلة، إخطارًا بهدم عمارتهم في إطار سياسة التهويد والضم العنصرية.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال امهلت سكان العمارة (14) يوماً لتنفيذ الهدم.

وتضم العمارة (12) شقة ويسكنها نحو (85) مقدسياً، حيث باتوا الآن بلا مأوى.

كما وسلمت بلدية الاحتلال أمراً مماثلاً في عام 2022م، لكن الجهود والفعاليات التي قام بها الأهالي والمؤسسات نجحت.