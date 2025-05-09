لليوم 110 على التوالي.. جنين المحاصرة تتعرض لمزيد من الدمار والهدم

فلسطين اليوم

لليوم الـ110 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط مداهمات وتدمير متزايد لمنازل وممتلكات المواطنين والبنية التحتية والطرقات.

وحولت قوات الاحتلال بحسب اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، مدرسة الإناث التابعة لـ"أونروا" إلى ثكنة عسكرية، فيما تصاعد الدخان قرب مسجد "الأسير" بعد إشعال النار من الاحتلال.

وأضافت اللجنة الإعلامية، أن جيش الاحتلال يفرض إغلاقًا كاملًا على المخيّم ويمنع العودة للنازحين، مشيرةً إلى أنه هدم 600 منزل بشكّل كامل ودمّر 3250 وحدة سكنية مع تهديد بهدم 93 مبنى سكني.

وتجاوز عدد النازحين 22 ألف شخص من المخيّم والمناطق المحيطة، بينما استشهد 43 مواطنًا واعتقل 342 فلسطينيًا منذ بدء العدوان على جنين.

كما وتسبب العدوان في انقطاع المياه والكهرباء ونقص حاد في المواد الغذائية وتوقف المدارس والخدمات الصحية، ونفد الاحتلال 959 مداهمة للمنازل و15 عملية قصف جوي.

ودعت اللجنة الاعلامية إلى مواصلة فضح انتهاكات الاحتلال ودعم النازحين في ظل الوضع الكارثي.