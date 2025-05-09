قوات الاحتلال تطلق النار عقب اقتحامها بلدة بيت أمر

الساعة 02:01 م|09 مايو 2025
اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدن فلسطينية
اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدن فلسطينية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات معززة بالآليات العسكرية اقتحمت بلدة بيت أمر، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المواطنين وممتلكاتهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الاعتداء أخاف وأرعب الأهالي لا سيما الأطفال والنساء، واضطروا لعدم الخروج من أماكنهم خشية على حياتهم.

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