غزة: وصول 6 شهداء إلى المستشفيات القطاع منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، عن أعداد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر اليوم إثر الغارات الجوية والبرية الإسرائيلية التي شنت على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت المصادر الطبية، بوصول مستشفيات القطاع 6 شهداء، فيما ارتقى أربعة أخرين متأثرين بجراح سابقة.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 52,760 شهيد و 119,264 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.