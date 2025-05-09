وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارته إلى "تل ابيب"

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قرر إلغاء زيارته المقررة الاثنين المقبل إلى الكيان الإسرائيلي المحتل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الدفاع الأمريكي هيغسيث أبلغ "تل أبيب" إلغاء زيارته متذرعاً بانضمامه لوفد الرئيس دونالد ترمب إلى المنطقة العربية.

ومن المقرر أن يزور ترامب مع وفد من إدارته، المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، منتصف الأسبوع المقبل، في جولة هي الأولى منذ توليه الرئاسة الأمريكية الثانية، وسيعقد خلالها صفقات تجارية وعسكرية مع هذه البلدان، بمليارات الدولارات.