استشهاد صياد وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال غزة

فلسطين اليوم

استشهد صياد وأصيب آخر، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية في المكان، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار صوب مركب صيد في بحر شمال غزة ما أدى لاستشهاد صياد وإصابة آخر.

وأفادت باستشهاد المواطنة أمل حسين النجار (45 عاماً) متأثرة بجروحها التي أصيبت بها قبل أسبوع في قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد الشاب أحمد السيد سلوت متأثرا بجروحه الخطيرة التي أُصيب بها في قصف الاحتلال منزلهم بدير البلح وسط قطاع غزة قبل 3 أشهر.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.