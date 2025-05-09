سفير أمريكا بـ "إسرائيل": ستكون هناك 400 نقطة توزيع للمساعدات في غزة

فلسطين اليوم

قال السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي مايك هاكابي، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة، مؤكداً أن "إسرائيل" لن تكون طرفاً في توزيع المساعدات في غزة وستكون مشاركتها أمنية

وشدد هاكابي في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء، على أن الخطر الأكبر هو حدوث مجاعة في غزة وستكون هناك 400 نقطة توزيع للمساعدات منتشرة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشار إلى أن "العديد من الشركاء اتفقوا على آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة"، مضيفاً: "أن شركات أمن خاصة ستتولى ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء في قطاع غزة".

وعملت "إسرائيل" عمداً على تجويع أهالي غزة، بفعل استمرار إغلاق المعابر منذ الثاني من مارس الماضي، بذريعة عدم رضوخ حركة حماس لمطالبها بشأن إبرام صفقة جزئية لتبادل الأسرى.