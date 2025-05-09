"هآرتس": حملة "عربات جدعون" ستفشل وهذه حرب بلا أخلاق

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها، اليوم الجمعة مايو 2025، إن حملة "عربات جدعون" في غزة التي يُخطط لها جيش الاحتلال، مآلها الفشل مسبقاً حتى قبل أن تنطلق على دربها، إذ بات واضحاً بأنها ليس فقط لن تحقق أهدافها بل انها تفتقر لكل شرعية.

وأضافت الصحيفة العبرية: "هذه حرب بلا جدوى .. بلا حدود أخلاقية أو قانونية .. هذا هو الوقت للعودة لدعوة الحكومة والجيش: أوقفوا النار فورا .. أوقفوا هذه الحرب واعملوا على تحرير المحتجزين الإسرائيليين في صفقة تبادل مع حركة حماس".

وحملة "عربات جدعون" التي أعلن جيش الاحتلال عن اسمها مؤخراً هي: عملياً معركة عسكرية – مدنية – سياسية غايتها تحقيق هدفين: الأول، دفع "حماس" للموافقة على صفقة تحرير محتجزين إسرائيليين ذات مغزى بشروط مقبولة على "إسرائيل".

أما الثاني، ضربة ذات مغزى للقوة القتالية والبنى التحتية لـ"حماس"، بهدف السماح بتسوية في القطاع "في اليوم التالي".