هل أجّل جيش الاحتلال عمليته العسكرية الجديدة على غزة؟

فلسطين اليوم

أكد الصحفي الإسرائيلي ألون بن دافيد، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجّل بدء عمليته العسكرية الجديدة في غزة، التي كان من المتوقع شنها بُعيد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

وقال بن افيد: "إن (الجيش) أجّل بدء عمليته الجديدة في غزة على أمل أن ينجح ترامب في أمر إيجابي بشأن صفقة لتبادل الأسرى لا يتوقعه أحد".

يشار إلى أن صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة، لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة قبل زيارته للمنطقة.

وقالت الصحيفة العبرية: "إن إدارة ترامب أبلغت (إسرائيل) أنها ستمضي قدما بدونها في حال لم يتم التوقيع على اتفاق بشأن غزة".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.