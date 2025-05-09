مسؤول أمريكي يجتمع بعائلات أسرى "إسرائيليين" ويحرضهم ضد نتنياهو.. من هو؟

فلسطين اليوم

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، عن هوية المسؤول الأمريكي الذي اجتمع بعائلات محتجزين إسرائيليين في غزة، بشأن إمكانية تنفيذ جيش الاحتلال لعملية عسكرية واسعة النطاق على القطاع، التي من شأنها أن تعرض حياة أبنائها للخطر.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر قوله: "إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف اجتمع مع عائلات أسرى إسرائيليين مؤخراً وقال لهم إن الضغط العسكري يعرض أبناءهم للخطر".

الصحيفة أضافت: "أن ويتكوف قال لعائلات الأسرى إنه إذا دفع المحتجزين ثمن عدم وقف الحرب، فستدفع (إسرائيل) الثمن الأكبر.

و نقلت صحيفة "يسرائيل هيم" العبرية، عن دبلوماسيين عرب وأمريكيين قولهم: " إن هناك احتمالاً كبيراً جداً بأن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريباً، عن حل شامل لقضية غزة، يتضمّن إطاراً لصفقة تنهي الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحديث يدور عن صفقة شاملة، وفق شروط ترامب، تتناول حلا طويل الأمد لقطاع غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار، وتحديد من يسيطر عليه، مع دور محوري للولايات المتحدة في هذا السياق.

يشار إلى أن صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة، لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة قبل زيارته للمنطقة.

وقالت الصحيفة العبرية: "إن إدارة ترامب أبلغت (إسرائيل) أنها ستمضي قدما بدونها في حال لم يتم التوقيع على اتفاق بشأن غزة".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.