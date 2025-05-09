إدارة ترامب تضغط على "إسرائيل" لتوقيع اتفاق الهدنة قبل زيارته للمنطقة

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة، لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة قبل زيارته للمنطقة.

وقالت الصحيفة العبرية: "إن إدارة ترامب أبلغت (إسرائيل) أنها ستمضي قدما بدونها في حال لم يتم التوقيع على اتفاق بشأن غزة".

يشار إلى أن صحيفة "يسرائيل هيم" العبرية، نقلت عن دبلوماسيين عرب وأمريكيين قولهم: " إن هناك احتمالاً كبيراً جداً بأن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريباً، عن حل شامل لقضية غزة، يتضمّن إطاراً لصفقة تنهي الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحديث يدور عن صفقة شاملة، وفق شروط ترامب، تتناول حلا طويل الأمد لقطاع غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار، وتحديد من يسيطر عليه، مع دور محوري للولايات المتحدة في هذا السياق.

وبيّنت أن الإدارة الأمريكية أخبرت "تل أبيب" أنه إذا لم تتقدم مع واشنطن باتجاه صفقة تبادل مع حماس، سوف تبقى "إسرائيل" وحدها.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.