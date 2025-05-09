ارتفاع حصيلة القتلى بصفوف جيش الاحتلال في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر عبرية، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، عن ارتفاع حصيلة القتلى بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت المصادر ذاتها: "ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 856 جنديًا وضابطًا في المعارك مع المقاومة".

اليوم، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جنديين "إسرائيليين" من لواء غولاني في كمينين منفصلين للمقاومة المقاومة الفلسطينية في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، أمس.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.