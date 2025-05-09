أربعة شهداء 3 من عائلة واحد في حي الرمال والنصيرات

فلسطين اليوم

استشهد أربعة مواطنين بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، فجر اليوم الجمعة 9 مايو 2025، في قصف الاحتلال منزلين بحي الرمال ومخيم النصرات.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة حمدان في محيط مسجد الشهداء شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد المواطن رشاد أبو حية وزوجته صفاء وطفلهما الرضيع عمرو.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت شقة سكنية في عمارة المتميزون بحي الرمال في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد المواطن جاسر شامية، وإصابة آخرين.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.