مسؤولة أوروبية: نضع اللمسات الأخيرة لإنشاء محكمة للبت بجرائم الحرب على غزة

فلسطين اليوم

قالت مسؤولة أوروبية كبيرة، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، إن معظم دول أوروبا تتفق على أن الموقف في قطاع غزة لا يمكن أن يستمر وأنه يتدهور سريعاً- "تقصد استمرار حرب الإبادة وتجويع الأهالي".

وأكد المسؤولة الأوروبية، في تصريح صحفي لوكالة "رويترز" للأنباء: "سنضع غداً اللمسات الأخيرة على إنشاء محكمة للبت في جرائم الحرب وجرائم العدوان".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.