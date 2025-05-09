مسؤولة أوروبية: نضع اللمسات الأخيرة لإنشاء محكمة للبت بجرائم الحرب على غزة

الساعة 09:05 ص|09 مايو 2025
حرب الإبادة على غزة
حرب الإبادة على غزة

فلسطين اليوم

قالت مسؤولة أوروبية كبيرة، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، إن معظم دول أوروبا تتفق على أن الموقف في قطاع غزة لا يمكن أن يستمر وأنه يتدهور سريعاً- "تقصد استمرار حرب الإبادة وتجويع الأهالي".

وأكد المسؤولة الأوروبية، في تصريح صحفي لوكالة "رويترز" للأنباء: "سنضع غداً اللمسات الأخيرة على إنشاء محكمة للبت في جرائم الحرب وجرائم العدوان".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

كلمات دلالية

الحرب على غزة أوروبا العدوان على غزة