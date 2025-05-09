الاحتلال يُصيب مواطناً ويعتقل آخر في رام الله

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة 9 مايو 2025، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على مواطن بالضرب المبرح، واعتقلت آخر.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط المدينة، وهاجمت شاباً أثناء تواجده داخل أحد المخابز بالضرب والسحل على الأرض، ما أدى لكسور في جسده.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، واعتقلت المواطن حسن علي ربيع (30 عاما) بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.