الكشف عن هوية الجنديين الإسرائيليين "القتيلين" في كميني رفح

فلسطين اليوم

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، عن مقتل جنديين "إسرائيليين" من لواء غولاني في كمينين منفصلين للمقاومة المقاومة الفلسطينية في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

وتحت بند سُمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل "يشاي إلياكيم أورباخ"، مقاتل في كتيبة الهندسة 605، و"يام فريد"، مقاتل في وحدة الاستطلاع التابعة للواء غولاني، في حادثين منفصلين خلال المعارك جنوب قطاع غزة. كما أُصيب ضابطان وجنديان بجروح خطيرة، وجنديان آخران بجروح متوسطة.

وأمس أعلن الإعلام العبرية، عن وقوع جنود من لواء "غولاني" في كمينين منفصلين للمقاومة الفلسطينية في رفح، أدى إلى مقتل جنديين من لواء "غولاني"، وإصابة 5 آخرين.

جدير ذكره أنه لا زالت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض حظراً للنشر على الحدث في مدينة رفح حتى الآن.