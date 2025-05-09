طقس فلسطين.. أجواء خماسينية اليوم الجمعة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، أن يكون الجو خماسينياً حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

كما رجحت الأرصاد في نشرتها الإلكترونية الخاصة بطقس فلسطين، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .