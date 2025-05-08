كتائب القسام تكشف تفاصبل استهداف قوة من جش الاحتلال شرق رفح

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة هندسية من قوات الاحتلال شرق مدنة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام أن مجاهدها استهدفوا قوة صهيونية قوامها 12 جنديًا كانت تتجهز للقيام بعملية نسف داخل أحد المنازل محيط مفترق الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أدى لانفجار كبير داخل المنزل ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأشارت الى أن مجاهديخا رصدواهبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وكانت مصادر عبرية، أعلنت اليوم الخميس، مقتل جندي من لواء "غولاني"، وإصابة 5 آخرين اثر تفجير وانهيار مبنى كانوا بداخله ف حي الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فقد تعرضت قوة تابعة للواء "غولاني" لتفجير عبوة ناسفة، ما أسفر عن انهيار مبنى فوق الجنود عقب اكتشاف فتحة نفق في المنطقة.

وقال موقع "حدشوت حموت" العبري إن قوات الاحتلال تواجه صعوبات في نقل القتلى والمصابين من موقع الحدث الأمني في رفح، بسبب شدة المعارك، حيث وصلت اربع مروحيات الى المكان وسط اشتباكات عنيفة، فيما تقوم مروحيات أخرى بعمليات تمشيط ناري لتأمين الاخلاء.

ووفقا للاعلام العبري، فيدور الحديث عن تفجير عبوة ناسفة ضد قوة من لواء غولاني مما ادى لانهار مبنى في القوة، والمعلومات الأولية تفيد بمقتل جندي واصابة اخرين بحالات حرجة جداً، حيث لا زالوا محتجزين تحت الأنقاض.