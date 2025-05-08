مسؤولة أوروبية: سيتم إنشاء محكمة للبت في جرائم الحرب بغزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولة أوروبية كبيرة قولها اليوم الخميس إنه سيتم غداً وضع اللمسات الأخيرة على إنشاء محكمة للبت في جرائم الحرب وجرائم العدوان.

ووفقاً لرويترز، فإن معظم دول أوروبا تتفق على أن الموقف في غزة لا يمكن أن يستمر وأنه يتدهور سريعًا.

وحثت "اسرائيل" على رفع الحصار عن قطاع غزة فورًا وإيصال المساعدات.

وأكدت رفضها اأي تغييرات جغرافية أو ديموغرافية في قطاع غزة.

ولفتت الى أن تكثيف العمليات العسكرية سيؤدي إلى مزيد من المعاناة في قطاع غزة.