صحيفة تكشف: ترامب يشعر بخيبة أمل من نتنياهو

فلسطين اليوم- وكالات

نقلت صحيفة "اسرائيل اليوم العبرية عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي قولها إن ترامب يشعر بخيبة أمل من نتنياهو، وقرر المضي قدما بخطوات في الشرق الأوسط بدونه.

ووفقا للمصادر، فقد شهدت العلاقة الشخصية بين نتنياهو وترامب تدهورا ملحوظا، وسط تبادل مشاعر الإحباط وخيبة الأمل.

وأكدت المصادر أن ترامب لم يعد مستعدا لانتظار خطوات من الجانب الإسرائيلي، وقرر التحرك بمفرده لضمان مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.