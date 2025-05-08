القائد الحوثي: عملياتنا العسكرية لإسناد غزة مستمرة

فلسطين اليوم- وكالات

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك بدر الدين الحوثي أن جماعته مستمرة في عملياتها العسكرية، إسنادًا للشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف الحوثي قائلاً: "نفذنا هذا الأسبوع عمليات بنحو 10 صواريخ ومسيرات إستهدفت يافا وعسقلان والنقب وحيفا".

وأشار الى أن العدد الكبير من عمليات المساندة نفذت رغم العدوان الأمريكي المكثف على اليمن.

وتابع قائلا: "عملياتنا منذ 15 رمضان إلى 9 ذي القعدة بلغت 131 ونفذت بـ 253 صاروخًا باليستيا ومسيرات".

ولفت الى أن أمريكا وإسرائيل فشلتا في مواجهة القدرات العسكرية لليمن.

وقال: إن العدو الإسرائيلي يواصل لـ 19 شهرا عدوانه الهمجي على غزة ويستمر في جريمة القرن.

وأضاف الحوثي في تصرح له اليوم الخميس: "من المؤسف جدا أن تكون جريمة القرن في غزة في عمق البلاد الإسلامية وتجاه جزء من هذه الأمة وبمرأى ومسمع من كل العالم".

وأشار الى أن جرائم الإبادة في غزة لها تبعات كبيرة تتعلق بالمسؤولية على الأمة الإسلامية وفي مقدمتها العرب

و أوضح أن تفريط العرب والمسلمين الكبير في مسؤوليتهم المقدسة والعظيمة في الجهاد في سبيل الله والوقوف ضد الظلم ليس له مبرر ويترتب عليه المقت من الله.

وقال: "من المؤسف والمحزن والرهيب أن تكون الأمة الإسلامية وفي مقدمتها العرب بمئات الملايين وأن يقتل أبناء الشعب الفلسطيني يوميا في مجازر وحشية رهيبة جدا".