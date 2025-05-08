أطباء بلا حدود: الاحتلال يرفض دخول طواقم طبية لغزة

فلسطين اليوم- غزة

أكدت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت دخول طواقم طبية دولية الأسابيع الأخيرة إلى قطاع غزة، رغم قدرة بعضهم على الوصول للقطاع.

وقالت “أطباء بلا حدود” في تصريحات صحفية، إن عددا كبيرا من الفلسطينيين في غزة يحتاجون إلى جراحة ترميمية، مستدركةً: “لكن لم يبق هناك سوى عدد قليل من جراحي التجميل”.

وأكدت المنظمة أن عدد المصابين بحروق بسبب القصف على خان يونس، تضاعف 5 مرات منذ استئناف جيش الاحتلال لحرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار الماضي.

وتابعت أن مصابي الحروق بقطاع غزة يواجهون صعوبة بالغة في التعافي مع تناقص الأدوية، بسبب الحصار الذي أجبر مشافي وعيادات غزة على استنزاف مخزونها المحدود من الأدوية.

وفي السياق، حذرت “أطباء بلا حدود” من ازدياد عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في قطاع غزة؛ بسبب حصار سلطات الاحتلال ومنعها دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع المستشفيات عن العمل قريبا بسبب نقص الوقود. كما أعلن "المطبخ العالمي" في غزة عن توقف كامل عن تقديم المساعدات الغذائية بدءا من الخميس، بسبب نفاد مخزوناته الغذائية بعد منع إدخال المساعدات.

وفي اليوم الـ52 من استئناف الإبادة، واصل جيش الاحتلال استهداف مناطق مختلفة في قطاع غزة، بما في ذلك مراكز الإيواء ومناطق تجمع النازحين في وسط القطاع، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء.